- Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca sambata, 25 septembrie 2021, se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a populatiei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include si colectarea acestora de la populatie. Campania se desfașoara…

- Pe langa cele patru puncte din oraș unde se pot colecta deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), Primaria Timișoara dorește sa implementeze un protocol care va permite Asociației Casus sa preia din gospodariile timișorenilor aceste deșeuri, gratuit. Se va inființa și un call-center…

- Cugirenii au posibilitatea sa scape, in mod gratuit, de aparatele electrice și electronice vechi sau stricate pe care le au in locuințe. In zilele de 17 și 18 septembrie 2021, in intervalul orar 09.00 – 17.00, Primaria Cugir si Roecollect desfașoara campania de colectare deșeuri de echipamente electrice…

- Pitești: Campanie de colectare, gratuita, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 SA, organizeaza, in data de 30.09.2021, o campanie de colectare, gratuita, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Locuitorii municipiului…

- In urma solicitarii primite de la S.C. Ecollect Vision S.R.L., Primaria Municipiului Sebeș informeaza cetațenii ca, in perioada 30 – 31 iulie 2021, se deruleaza o noua campanie de conștientizare și educare a populației cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), care include…

- Maine, 17 iunie 2021, intre orele 10.00 – 16.00, locuitorii din Cugir și Vinerea au șansa sa scape de aparatele electrice și electronice defecte sau nefolositoare precum televizoare, frigidere, mașini de spalat sau de orice al deșeu electronic sau electric. Pentru informații și programarea preluarii…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța ca Primaria impreuna cu Sistemul Național de Colectare DEEE, organizeaza o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor electrice in perioada 12-16 iulie. ”Se colecteaza orice aparat electric, electronic sau electrocasnic (DEEE). Preluarea…

- Sambata, 10 iulie 2021, intre orele 09:00 și 17:00, pe raza municipiului Blaj și a localitaților aparținatoare va avea loc o acțiune de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație. Colectarea va fi efectuata de o firma specializata și se va desfașura la domiciliul…