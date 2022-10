Sâmbătă, 15 octombrie, se celebrează Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria Sambata, 15 octombrie, se celebreaza Centenarul Incoronarii Regelui Ferdinand si a Reginei Maria. Evenimentul a reprezentat primul moment de maxima expunere mediatica internationala a Romaniei Mari si a avut loc la Alba Iulia, in anul 1922. Pana pe 18 decembrie, iesenii pot admira albumul cu autograful Reginei Maria a Romaniei, aflat in patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Palatului Culturii. Volumul contine cuvintele Reginei Maria inca din anul 1918: „Nici un foc nu curata ca focul jertfei, nici o flacara nu se suie mai drept pana in inima Dumnezeirii". Albumul contine autografele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

