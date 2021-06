Sâmbătă, 12 iunie 2021: Ediția a XI-a a „Nopții Muzeelor”, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia Sambata 12 iunie 2021, incepand cu ora 19.00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizeaza cea de a XI-a ediție a Nopții Muzeelor. Noaptea Muzeelor este un eveniment initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul 2005. Manifestarea este patronata de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Anul acesta Noaptea Muzeelor revine dupa o pauza de un an, cauzata de pandemia declanșata de COVID – 19. Din anul 2010 muzeul albaiulian a dat evenimentului un concept special Noaptea in care istoria prinde viata, tocmai in ideea de a pune in valoare… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

