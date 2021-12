Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice și cei din Onești, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie pe raza comunei Pargarești, la imobile folosite de o femeie de 27 de ani, banuita de punerea in circulatie a unor produse purtand…

- La data de 19 noiembrie a.c., polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe partea carosabila a B-dului Republicii, in fata unui magazin din mun. Onesti, trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 31 de ani, se lovesc reciproc, fapte ce tulbura ordinea si linistea publica. S-a intervenit…

- Vineri, 29 octombrie, de ziua Reginei Maria (nascuta pe 29 octombrie 1875), la Biserica Sf. Nicolae din Onești au fost deshumate și adunate, cu mare grija, osemintele a peste 23 de ostași eroi romani inmormantați langa trupul Bisericii Mama a orașului. Prin osteneala Parintelui Paroh Ioan Berdan, preoții…

- Doua persoane au murit, azi noapte, in urma unui incendiu care a cuprins o cladire din localitatea Gura Vaii de langa Onești. Incendiul a fost anunțat in jurul orei 1.20, la fața locului ajungand doua autospeciale cu apa și spuma și o unitate SMURD. Intr-o anexa a gospodariei au fost gasite doua cadavre…

- Prefectura Bacau a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau au decedat 11 persoane din cauza COVID. Conform aceleeași surse, in județul Bacau, la ATI, azi la ora 9.00 erau internați 44 pacienți (20 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgențe). In ceea ce privește…

- La data de 12 octombrie a.c, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacau, impreuna cu polițiștii locali din Onești au intervenit pentru protejarea a doua cabaline, dar și a traficului rutier pus in pericol prin lasarea animalelor fara supraveghere. Din verificarile efectuate a rezultat ca,…

- Cu un prezent solid (a se vedea rezultatele pe plan național și, in special internațional), Sport Club Municipal Bacau iși construiește și viitorul in ceea ce privește secția de lupte. Și il construiește bine și cu migala. Sub deviza „Viitorul incepe azi”. Pentru cele mai tinere vlastare ale luptelor…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 10 Onești, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești desfașoara cursurile in sistem on-line Marți, 5 octombrie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau, (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa…