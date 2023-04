Samara Joy a lansat single-ul I Miss You So

Stiri pe aceeasi tema

- D4vd a lansat single-ul “Worthless”. Imnul rapid și linia de bas bombastica, vocea ecou și refrenul plin de chitara amintesc de o piesa familiara care este cantata intr-o camera aglomerata. „Worthless” extinde repertoriul artistului care sfideaza genul si urmeaza „Placebo Effect”, care a debutat la…

- Indragita trupa, Vița de Vie revine și lanseaza single-ul ,, Nimeni, nimic”, o piesa compusa și produsa de catre Adrian Despot. Versuri: M-ai vazut intr-un ziar, la un stop pe trotuar Și deja știi tot despre mine, Hai ca-ți spun, daca vrei, eu sunt ala cu trei, Pe a patra o țin pentru tine. Dar nu,…

- Berre a lansat single-ul „Thrill Of It All”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- NF a lansat “Hope”. Single-ul principal de pe cel de-al cincilea album al sau, numit și HOPE il gasește pe hitmakerul premiat cu multiple discuri de platina in forma sa cea mai bruta și nefiltrata, in timp ce iși evalueaza calatoria muzicala de pana acum și privește spre viitor. Piesa este insoțita…

- Rema a lansat single-urile “Holiday” și “Reason You”. Acestea marcheaza prima sa lansare solo de laa albumul sau de debut „Rave&Roses” de anul trecut. Ambele single-uri prezinta un sunet nou, evoluat pentru Rema, cu „Holiday” uptempo care reflecta asupra luptelor și a sacrificiilor pe care le-a facut…

- Niall Horan a lansat single-ul “Heaven”. “The Show”, al treilea album solo si primul de dupa “Heartbreak Weather” din 2020, va fi lansat pe 9 iunie. Odata cu precomanda albumului, Horan a distribuit single-ul principal, „Heaven”. Piesa emoționanta și sclipitoare a fost scrisa de Niall impreuna cu John…

- Peach PRC a lansat „Perfect For You”. Peach PRC se lupta cu unul dintre prietenii ei apropiați pentru obiectul infatuarii ei inevitabile, in primul single stralucitor de pe viitorul ei EP de debut – Manic Dream Pixie. Perfect For You ofera trofeului triunghiului amoros o actualizare Gen Z și o distribuție…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2023 cu o piesa plina de intriga, melancolie si… pasiune – “Paturi straine”. Single-ul “Paturi straine” este compus de catre Liviu Teodorescu, muzica, versuri si productie, iar mix&mastering-ul au fost realizate de Max Kissaru. Videoclipul piesei este regizat de catre Cris…