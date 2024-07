Samantha va juca in sezonul 3 And Just Like That…? Cel de-al treilea sezon al sequel-ului Sex and the City este momentan in producție. Presa internaționala speculeaza ca actrița Kim Cattrall ar putea face parte din distribuție. Se spune ca apariția ei la finalul sezonului doi s-a bucurat de un succes extraordinar. In acest context, actrița ar fi semnat un contract pentru a relua rolul care a facut-o celebra. In prezent, filmarile pentru noul sezon sunt in plina desfașurare la New York. Kim Cattrall, in schimb, ar urma sa filmeze toate scenele la Londra. Producatorii ar fi acceptat toate condițiile…