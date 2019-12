Samanii peruani care au efectuat traditionalul ritual de final de an sustin ca Donald Trump nu va fi reales in functia de presedinte al Statelor Unite in 2020, dar prevad un an pasnic, scrie digi24.ro.

In urma purificarii ritualice care are loc la fiecare final de an pe plaja de la marginea capitalei peruane Lima, samanii au folosit imagini cu liderii mondiali in ceremoniile premonitorii pentru 2020. Fotografiile ii infatisau pe Donald Trump, Vladimir Putin, dar si pe presedintele bolivian demis, Evo Morales.

Pe langa predictia legata de esecul lui Trump la viitoarele alegeri…