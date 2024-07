Sam Tompkins a lansat albumul de debut “hi, my name is insecure”

Stiri pe aceeasi tema

- Trioul romano-sarbesc Axis pregatește lansarea unui documentar pentru aceasta toamna și a lansat piesa „Somewhere In Time and Space”. „Acum un an am lansat cu AXiS cel de-al doilea album ′Electric Peace’. Astazi lansam cel de-al treilea single de pe album, o piesa cu insemnatate mare pentru mine personal…

- Pentru a marca implinirea a 135 de ani de la moartea celui mai mare poet al romanilor, Mihai Eminescu, Romfilatelia a realizat Albumul omagial "Eminescu 135", pe care l-a lansat vineri in cadrul unui eveniment la Chisinau, la care a participat si Ion Tighineanu, presedintele Academiei de Stiinte a Republicii…

- Billie Eilish a lansat albumul “HIT ME HARD AND SOFT”. Proiectul face exact așa cum sugereaza titlul. Cu 10 piese originale și care sfideaza genul, HIT ME HARD AND SOFT calatorește printr-un peisaj audio vast și extins, cufundand ascultatorii printr-un spectru complet de emoții. Un corp de lucrari cu…

- MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului MAINE: Ioana Milculescu, concert la Alba Iulia in Spațiile Ryma. Solista trupei Subcarpați iși lanseaza albumul de debut. Programul evenimentului Ioana Milculescu,…

- A lucrat la coloana sonora a documentarelor „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia”, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. La 1 mai 2021 a lansat albumul „Valahia in Demol”, iar la 1 mai 2023 a lansat albumul „Drum pavat cu bolovani” ce deține un mic record de vanzari (1.000 de exemplare…

- Per Gessle, fondatorul Roxette, și Lena Philipsson lanseaza un single și pornesc impreuna intr-un turneu, potrivit roxetteblog.com. Per a inceput sa scrie și sa inregistreze un nou album in suedeza, este primul in opt ani. La inceput, ideea s-a cristalizat și s-a concentrat pe duete. Sa cante impreuna…

- Albumul foto „Regele nu moare”, dedicat cuplului de actori Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț va fi lansat de Ziua Regalitații, pe 10 mai, de la ora 18, in foaierul Salii „Ion Caramitru” a Teatrului Național din București, in prezența actorilor din distrib

- Megastarul pop Taylor Swift a vandut 2,61 milioane de copii in format fizic si unitati streaming din materialul ei discografic ''The Tortured Poets Department'' in prima saptamana de la lansarea acestui album in Statele Unite, a anuntat duminica Billboard, care a precizat totodata ca este vorba despre…