Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta dimineața a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Seismul s-a produs dimineața devreme și a inregistrat o magnitudine de 2,1 grade pe scara Richter.

- Ministerul Sanatații al Republicii Moldova a anunțat ca, pina in prezent, nu a fost inregistrat nici un caz de imbolnavire cu variola maimuței. Epidemie declarata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ca o urgența sanitara globala, transmite diez.md. Potrivit informațiilor, autoritațile sanitare…

- Jack Harlow, Kendrick Lamar și Lil Nas X sunt in frunte cu șapte nominalizari fiecare, urmați de Doja Cat și Harry Styles cu șase fiecare. Alți artiști care sunt nominalizați anul acesta sunt Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift și The Weeknd. Fanii pot participa și pot vota pentru…

- MTV Video Music Awards 2022, tot ce știm pana acum Gala de premiere MTV VMA 2022 va avea loc pe data de 29 august la Prudential Center din New Jersey. Cine sunt nominalizații? Printre cei mai nominalizați artiști in 2022 se numara Jack Harlow, Lil Nas X și Kendrick Lamar. Fiecare au cate șapte nominalizari…

- ”Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iunie cu 2,1%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 6,4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 710 milioane lei (144 mililioane euro)”, arata…

- Vanzarile Grupului Volkswagen au scazut cu o cincime in primul semestru, mai ales in Europa. Livrarile totale catre clientii din intreaga lume au scazut cu 22,4% in trimestrul al doilea, cele din Europa Centrala si de Est, regiune care includea si Rusia, fiind cele mai grav afectate, cu un declin de…

- Vitali Kim, șeful Administrației Regionale din portul sudic Mikolaev, a difuzat inregistrarea pe canalul sau de Telegram, relateaza publicația Obozrevatel . „Cum sa explic asta? Unde este logica? Rusia este un stat terorist”, a scris oficialul. O racheta ruseasca a lovit joi, 29 iunie, un bloc de locuințe…