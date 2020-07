Sam Smith colaboreaza cu Burna Boy pentru piesa “My Oasis”

Stiri pe aceeasi tema

- Turisti ori localnici, batrani, in puterea varstei, ori chiar copii, marea nu face discriminare. Procentul celor ce vor fi salvati nu l poate nimeni anticipa. La fel cum nimeni nu poate anticipa cine va fi salvat si cine, nu. Nimeni nu poate spune cu precizie cand anume marea va deveni periculoasa si…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu „Suavemente”, o piesa senzuala cu un videoclip pe masura, RUBY vine cu o colaborare crazy! „Rapido” este cea mai noua piesa cu mult flow, ritmuri balcanice și versuri in limba spaniola și romana, lansata de RUBY impreuna cu Florin Salam și Costi. Scrisa de Jay Maly și…

- Premierul Ludovic Orban a sustinut miercuri ca suspendarea, pentru doi ani, a instrainarii participatiilor statului la companiile si societatile nationale este unul dintre proiectele ''nascute din mintea extrem de sinuoasa a unor parlamentari PSD'', precizand ca statul este in procedura…

- Incepi weekendul in pași de dans. Lady Gaga a lansat in urma cu 3 ore o piesa noua. Se numește ”Rain On Me” și este o colaborare cu Ariana Grande. Piesa este cuprinsa pe noul album Chromatica pe care Lady Gaga il va lansa vinerea viitoare. Lansarea lui trebuia sa se intample mai devreme, dar... View…

- IOVA lanseaza „Break the law”, o piesa ca o bomba cu ceas despre compatibilitatea dintre doua persoane și tensiunea dintre ei atunci cand depașesc granița legii. „E o piesa care explodeaza intr-un mod imprevizibil atat ca muzica și text, cat și ca producție video. Cant despre compatibilitate și despre…

- Membrii formației B-ton au lansat ieri seara un videoclip realizat inainte de izbucnirea pandemiei mondiale pentru piesa Aluminium, prin intermediul caruia cei patru componenți ai trupei aradene reușesc sa-și faca un comeback cat se poate de izbutit in scena autohtona. Apreciata ca fiind una dintre…

- Totul a inceput de cand Veronica a luat decizia de a scoate o piesa alaturi de Raffaelo. Viorel a fost deranjat de acest lucru, dar ce l-a suparat cel mai tare a fost ca Vulpița a imbracat, fara știrea lui, o rochie de mireasa. „El e suparat ca m-am imbracat in rochie de mireasa in videoclipul meu”,…