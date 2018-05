Sam Smith a lansat videoclipul piesei “Pray”

Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta, Guz prefera sa ne arate și o alta latura a iubirii, mai neastamparata și euforica; “Iubesc maniacal” este mesajul pe care il transmite in noul videoclip al piesei cu același nume. Dupa ce ne-a imblanzit sufletele cu piesa “Prefer”, Guzs-a intors cu “Iubesc maniacal”, o piesa vesela, plina…

- Al treilea album din cariera, lansat printr-un mega concert la Arenele Romane, și un videoclip nou-nouț pe masura asteptarilor fanilor. Vorbim de Carla's Dreams și de cea mai noua piesa, "Monomaniac", ce promita sa devina melodia verii.

- Deși fanii au strambat puțin din nas cand au auzit de colaborarea dintre Diplo și Lil Xan, cu toate acestea piesa și videoclipul pentru “Colorblind” sunt #megaboom. Cu un bass care-ți ridica sangele-n vene și versuri captivante, piesa te cucerește total. Mai adauga și visual-uri de la un party și ai…

- Daca in urma cu cateva luni, Sam Smith lansa albumul „The Thrill of It All”, artistul britanic are o noua surpriza, o colaborare cu Logic pentru piesa “Pray”. Single-ul „Pray” este o colaborare intre Sam Smith si producatorii Timbaland si Jimmy Napes. Rezultatul este o piesa soul, un slow-jam ce demonstreaza…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Feli a lansat videoclipul piesei „Buna de iubit“, regizat de Iura Luncasu si filmat in Peniscola din Spania. Melodia cu care artista s-a clasat in finala Eurovision Romania 2018 se regaseste pe albumul sau de debut – „Eu sunt Feli“- si reprezinta o declaratie de independenta a femeilor, fie ca sunt…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…