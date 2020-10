Sam Smith a lansat albumul “Love Goes”

Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul “colectiv”, in regia lui Alexander Nanau, este propunerea Romaniei la premiile Oscar 2021, sectiunea “cel mai bun lungmetraj international”. Conform AGERPRES este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei in competitia pentru premiile Academiei Americane de Film. Distribuitorii…

- O continuare „The Lion King”, lungmetraj Disney bazat pe animatia clasica, va fi regizata de Barry Jenkins, cunoscut pentru „Moonlight” si „If Beale Street Could Talk”, filme premiate la gala Oscar, potrivit news.ro.Citește și: Bucurie FURATA - Proaspatul primar ales al Sectorului 5, PIEDONE, așteptat…

- Dupa lansarea colaborarii cu Burna Boy (“My Oasis”), noul single, “Diamonds”, aduce in prim plan vocea remarcabila a lui Sam Smith, insotita de o poveste despre iubirile traite fara regrete. Videoclipul este regizat de catre Luke Monaghan, colaboratorul sau la proiecte precum “How Do You Sleep”, “Too…

- Superstarul muzicii pop Madonna va regiza si participa la scrierea scenariului unui film despre viata sa pentru Universal Pictures, au anuntat studiourile de productie intr-un comunicat emis marti, citat de Reuters. Madonna, in varsta de 62 de ani, va face echipa cu scenaristul ''Juno'',…

- CHIȘINAU, 4 sept - Sputnik. Una din cele mai importante reviste științifice de medicina The Lancet a publicat rezultatele primelor doua etape ale studiilor clinice ale vaccinului rusesc impotriva COVID-19. Producatorii vaccinului din Centrul Gamalei, Aleksandr Ghințburg și Denis Logunov, precum și…

- Filmele „Babyteeth: Prima iubire”, castigatorul Trofeului Transilvania si al Premiului Publicului la TIFF 2020, „Corpus Christi”, nominalizat la Oscar 2020, si „Another Round”, parte din selectia Cannes 2020, se numara intre lungmetrajele care vor avea premiera toamna aceasta in cinematografele romanesti.

- A murit Ben Cross. Boala indragistului actor din Star Trek s-a agravat in ultima saptamana. Mesajul familiei dupa trecerea sa in neființa. Ben Cross, actor din Star Trek, a murit la 72 de ani A murit Ben Cross (72 de ani), un actor care a jucat in filmul ”Chariots of Fire”, caștigator al premiului Oscar,…

- Intr-un video postat joi pe pagina de Facebook a partidului, social democratii identifica o serie de probleme nerezolvate, care ar pune in imposibilitatea de a urma cursuri online foarte multi elevi, mai ales din mediul rural. Materialul video le prezinta pe Raluca Turcan si Monica Anisie…