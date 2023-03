Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea de a limita comunicarile fondatorului bursei de criptomonede FTX inculpat a fost depusa vineri seara, la tribunalul federal din Manhattan, in numele guvernului si al echipei de aparare a lui Bankman-Fried. Pentru acest lucru este nevoie de aprobarea judecatorului districtual american Lewis…

- Pe 1 februarie, judecatorul de district american Lewis Kaplan i-a interzis temporar lui Bankman-Fried sa contacteze angajatii actuali sau fosti ai FTX sau Alameda Research, fondul sau speculativ, dupa ce procurorii si-au exprimat ingrijorarea ca fostul miliardar in varsta de 30 de ani ar putea incerca…

- Acordul ar extinde unele controale ale exporturilor adoptate de Statele Unite in octombrie la companiile cu sediul in cele doua natiuni aliate, inclusiv ASML Holding NV, Nikon si Tokyo Electron. Oficiali din Tarile de Jos si Japonia s-au aflat la Washington, discutand o gama larga de probleme in cadrul…

- Anatoli Legkodimov, un cetatean rus in varsta de 40 de ani care locuieste in China, a fost arestat in noaptea de marti spre miercuri in Miami, Florida, in cadrul unei operatiuni internationale la care au participat si agenti francezi. El urma sa fie adus in fata unui judecator federal pentru a fi pus…

- Șeful de la Pentagon, Lloyd Austin, a declarat miercuri: „ca ne „indoim serios” ca ar avea loc invazia iminenta a Taiwanului”. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri (11 ianuarie) ca se indoiește serios de faptul ca intensificarea activitaților militare chineze in apropierea…

- Intr-un ordin dat de vineri noaptea tarziu, judecatorul de district american Lewis Kaplan, din Manhattan, a autorizat procurorii federali sa foloseasca site-ul web pentru a nu fi nevoiti sa contacteze victimele individual. FTX ar putea datora bani catre mai mult de 1 milion de persoane, ceea ce face…

- Sam Bankman-Fried a intrat marți intr-un tribunal federal din Manhattan, a aratat videoclipul Reuters, inainte de o audiere in care se așteapta sa depuna marturie de nevinovat pentru acuzațiile penale ca ar fi inșelat investitorii in schimbul sau de criptomonede FTX, aflat in faliment. Bankman-Fried…

- Bankman-Fried este acuzat ca a folosit ilegal depozitele clientilor FTX pentru a-si sustine fondul speculativ Alameda Research, pentru a cumpara proprietati imobiliare si pentru a face contributii politice de milioane de dolari. El este programat sa apara marti, la ora 14.00. EST (ora 19:00 GMT), in…