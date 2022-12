Sam Bankman-Fried, fostul director al FTX, este acuzat de SEC de fraudarea investitorilor SEC a precizat intr-o declaratie ca va solicita, printre alte actiuni, un ordin judecatoresc pentru a-l impiedica pe Bankman-Fried sa tranzactioneze in viitor titluri de valoare, cu exceptia contului sau personal, precum si o sanctiune civila. Acuzatii separate vor fi anuntate in cursul zilei de marti de catre Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York si de catre Commodity Futures Trading Commission. Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat luni in Bahamas, la cererea autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

