Anuntul a fost facut luni de procurorul general al tarii, care a precizat ca Bahamas a primit o notificare oficiala din partea SUA cu privire la o serie de acuzatii penale formulate impotriva omului de afaceri, iar acesta urmeaza sa fie extradat in Statele Unite. Arestarea are loc cu doar 24 de ore inainte ca fondatorul bursei de criptomonede, acum falimentara, sa depuna marturie prin videoconferinta in fata Comisiei pentru finante a Camerei Reprezentantilor din SUA, care investigheaza prabusirea spectaculoasa a companiei Luna trecuta, FTX a cerut sa intre sub protectia legii falimentului din…