Salvini vrea o politică privind migraţia după model australian Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini a declarat joi ca obiectivul sau este sa adopte la capitolul migratiei o politica dupa modelul celei aplicate in Australia, tara pe teritoriul careia nu este permisa intrarea niciunui migrant clandestin, informeaza agentia EFE.



Salvini, care continua sa refuze debarcarea a 148 de migranti aflati inca la bordul navei pazei de coasta Diciotti, a spus intr-un interviu radiofonic acordat postului Rtl ca acestia 'sunt toti ilegali', dupa ce in ziua precedenta a acceptat totusi debarcarea a 19 minori neinsotiti.



