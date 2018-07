Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Ministrul Italian de Interne considera, intr-un interviu pentru saptamanalul german der Spiegel, ca insași existența Uniunii Europene este in joc, in momentul unor aspre dispute legate de migranți intre liderii europeni, scrie AFP. "In anul viitor se va decide daca Europa unificata va continua sau nu…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- Noul ministru de Interne al Italiei, liderul extremei drepte Matteo Salvini, i-a transmis scriitorului Roberto Saviano, amenintat cu moartea de mafie, ca ar putea ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a avertizat - intr-un interviu acordat joi canalului de televiziune italian Rai 3 - ca va ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei scriitorul Roberto...

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, informeaza Mediafax.Vezi și: Matteo Salvini, ministrul…

- Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga si noul ministru de Interne al Italiei, a anuntat ca ia in calcul desfasurarea unui recensamant asupra romilor aflati in tara sa. Romii din alte tari risca sa fie expulzati.

- Matteo Salvini, liderul formatiunii Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica AFP, informeaza…