Salvini, reacție imediată. Atletă de culoare, agresată O agresiune comisa asupra unei tinere atlete italience de culoare l-a determinat luni pe ministrul de interne Matteo Salvini sa ia atitudine in fata detractorilor sai, care il acuza ca alimenteaza un climat de intoleranta intr-o tara confruntata cu o serie de incidente cu conotatie rasista, relateaza AFP si Reuters. Daisy Osakue, aruncatoare de disc in varsta de 22 de ani nascuta in Italia din parinti de origine nigeriana, a fost lovita la un ochi de un ou lansat in directia ei dintr-o masina, duminica seara, intr-un oras din nordul Italiei. 'Orice agresiune va fi pedepsita si condamnata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

