Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica a bilanturilor... The post Italia: Pandemia nu mai reprezinta o urgența. Difuzarea bilanțurilor este un ”terorism cotidian” appeared first on Renasterea…

- Italia, Matteo Salvini, COVID-19, Covid-19, coronavirus, virusul SARS-CoV-2, pandemie, morti, virus, stare de alerta, boli infectioase Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica…

- Italia a anuntat astazi extinderea regulii privind carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza / FOTO: twitter.com/robersperanza Masura a fost instituita saptamana trecuta, ca parte a unui plan care sa limiteze…

- Statele Unite au trecut miercuri pragul de 150.000 de decese cauzate de COVID -19, potrivit bilantului difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP, citata de Agerpres.Cu 150.034 de morti la ora locala 15:55 (19:55 GMT), echivalentul populatiei orasului Savannah, Georgia, Statele Unite, este…

- Guvernul italian a anunțat, in cursul zilei de marți, ca starea de urgența impusa din cauza pandemiei de coronavirus va fi prelungita pana pe 15 octombrie. In Italia, dupa impunerea starii de urgența la inceputul anului, guvernul poate conduce țara prin decret, fara a mai avea nevoie de acordul parlamentului…

- Coronavirus a facut foarte mult rau omenirii. Pe langa faptul ca s-au imbolnavit milioane de oameni si murit sute de mii. Insa, pandemia de coronavirus a este departe de a se fi incheia si provoaca in continuare necazuri. Din pacate sufera si economia. Locuri de munca pierdute si multi bani investiti.…

- Spania si Italia vor fi printre economiile cele mai afectate de criza economica declanșata de pandemia de coronavirus, arata analiza Coface. Aceasta estimeaza ca Produsul Intern Brut (PIB) al celor doua...

- Pentru toti cei care vor sa tina cont de invatamintele pe care am putea sa le tragem din timpul acestei pandemii mondiale o pot face transmitand cateva din constatarile, trairile si framantarile oamenilor la anuntul ca Romania a intrat in stare de urgenta odata cu prevederile Ordonantei militare nr…