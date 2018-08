Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a anuntat sambata ca migrantii care blocati in continuare la bordul navei Diciotti de la sosirea acesteia luni, in portul Catania, in Sicilia, vor fi autorizati sa debarce "in urmatoarele ore", relateaza AFP. "Migrantii de la bordul vasului…

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio amenința cu suspendarea contribuției țarii sale la bugetul Uniunii daca alte state nu sunt de acord sa preia din migranții aflați la bordul navei Diciotti.

- Cei aproximativ 150 de migranti carora nu li se permite sa debarce de pe un vas al garzii de coasta italiene intr-un port din Sicilia au intrat in greva foamei, a declarat vineri un senator de opozitiei...

- Vicepremierul italian Luigi Di Maio a declarat joi ca partidul sau ar vota in favoarea suspendarii contributiei tarii sale la bugetul Uniunii Europene anul viitor daca alte state nu sunt de acord sa preia din migrantii aflati la bordul navei Diciotti, ce apartine pazei de coasta italiene si care este…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a amenintat din nou marti ca va retrimite in Libia migranti, dintre care circa 170 se afla in prezent pe o nava la Catania, in Sicilia, sub interdictia de a debarca pe teritoriul italian, relateaza AFP. "Fie Europa incepe sa-si apere serios frontierele…

- Cei 67 de migranti salvati in largul coastelor libiene si aflati pe nava Diciotti, a garzii de coasta italiene, urmeaza sa ajunga joi dupa-amiaza in portul Trapani, din insula Sicilia, transmite dpa, informeaza Agerpres.Migrantii vor fi debarcati de pe nava Diciotti incepand cu ora locala…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a cerut miercuri ''garantii'' inainte de a autoriza o nava a garzii de coasta italiene sa acosteze intr-un port al peninsulei, cu saizeci de migranti la bord, reafirmand pozitia ferma a Italiei privind acest subiect, relateaza France Presse.…

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…