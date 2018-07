Stiri pe aceeasi tema

- „Termenul de populist este folosit ca insulta, dar pentru mine este un compliment", a declarat Salvini intr-un interviu pentru CNN. „Sa ii asculti pe oameni, sa fii un ministru care merge prin orase, prin piete, pe stadioane, la spitale, pentru mine este o necesitate si o placere", a adaugat acesta.…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat miercuri intr-un interviu ca a fi numit populist este un compliment și considera ca alegerile recente din Europa care au adus la putere partide de dreapta, anti-imigrație, sunt o dovada clara ca liberalismul a eșuat, relateaza CNN, informeaza…

- "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat Salvini intr-o conferinta de presa la Roma, sustinuta dupa o scurta vizita efectuata in cursul zilei in Libia."Atunci cand UE isi va demonstra vointa de a-si proteja frontierele externe prin mijloace concrete, ne vom…

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Existenta insasi a Uniunii Europene (UE) este in joc in urmatorul an, in conditiile in care europenii sunt scindati in problema migrantilor, a atentionat, intr-un interviu pentru saptamanalul german Der Spiegel, ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, informeaza vineri AFP. "In anul ce urmeaza…

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, informeaza Mediafax.Vezi și: Matteo Salvini, ministrul…

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…

- Noul ministru de Interne din Italia anunța masuri drastice impotriva imigranților din peninsula. “Este timpul sa va faceți bagajele”, a transmis Matteo Salvini in ziua in care a participat la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Republicii, scrie Daily Mail. Ministrul de Interne din guvernul condus…