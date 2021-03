Stiri pe aceeasi tema

- Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, a ieșit din grupul PPE – Partidul Popular European. Decizia a fost comunicata personal de Viktor Orban, printr-o scrisoare trimisa miercuri, 3 martie 2021, liderului PPE Manfred Weber. Acum, Fidesz cauta aliați pentru o aripa politica de Gica…

- Premierul ungar Viktor Orban s-a straduit ani de zile sa-și mențina poziția în cadrul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. Pâna miercuri, când „copilul teribil” maghiar al dreptei europene a preferat în cele din urma sa își închida…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului, potrivit AGERPRES. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al…

- Uniunea Europeana, in perceptia Ungariei, este formata din natiuni suverane, dar unele state membre incearca sa transfere mai multe puteri Bruxelles-ului si sa consolideze institutiile UE. Declarația ii aparține premierului ungar Viktor Orban și a fost facuta intr-un interviu publicat joi in revista…

- De ce s-a ales afilierea formațiunii la Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), care este poziția fața de UE, dar și ce partid va încerca AUR sa elimine din ECR în momentul în care va deveni membru cu drepturi depline, a explicat pentru Libertatea copreședintele…

- Uniunea Europeana va tine cont de specificul energetic al fiecarei tari, iar Romania va avea libertatea sa aleaga cum va atinge tintele de mediu pana in 2030, a scris, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook, anunța AGERPRES. "In…

- ”In Consiliul European s-a ajuns la acordul privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu minimum 55% pana in 2030. Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a anuntat ca Romania s-a asigurat ca interesele sale sa fie acoperite, inclusiv prin mentinerea deciziei asupra mixului energetic national si…

- Luca Niculescu, ambasadorul Romaniei in Republica Franceza, a anunțat ca orașul București a fost desemnat sa gazduiasca noul sediu al Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare in domeniul securitații cibernetice.”La miez de noapte, o veste extraordinara. In urma unui…