- Matteo Salvini, ministrul de Interne din Italia, cere castrare chimica pentru un roman care a violat o barmanița mai multe ore. Barbatul in varsta de 34 de ani, cu antecedente penale, a fost arestat, joi la Milano. Salvini a distribuit pe contul sau de Twitter știrea referitoare la romanul care era…

- „Termenul de populist este folosit ca insulta, dar pentru mine este un compliment", a declarat Salvini intr-un interviu pentru CNN. „Sa ii asculti pe oameni, sa fii un ministru care merge prin orase, prin piete, pe stadioane, la spitale, pentru mine este o necesitate si o placere", a adaugat acesta.…

- Existenta insasi a Uniunii Europene (UE) este in joc in urmatorul an, in conditiile in care europenii sunt scindati in problema migrantilor, a atentionat, intr-un interviu pentru saptamanalul german Der Spiegel, ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, informeaza vineri AFP. "In anul ce urmeaza…

- „Din pacate nu putem expulza romii italieni”, a declarat Salvini, liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului. Salvini a declarat ca ministerul pe care il conduce analizeaza problema comunitatii de romi si doreste sa vada „cine sunt si cati sunt”. Zeci de mii de romi locuiesc…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Proaspatul ministru de Interne al Italiei se poate lauda ca este un personaj cu popularitate, dar nu-i lipsesc nici criticii. Matteo Salvini, lider al formatiunii de extrema-dreapta Liga, se afla in autobuzul care trebuia sa-l duca la avion, pe aeroportul Fiumicino, cand a fost recunoscut de ceilalti…

- Gruparea a declarat intr-un comunicat online ca "un soldat al califatului" a comis un act pe care politia belgiana il considera terorist.Autoritatile belgiene au fost intrebate de ce atacatorul, un prizonier suspectat ca s-ar fi radicalizat in inchisoare, a fost eliberat pentru o zi. Atacatorul…

- Ministrul de Interne a declarat ca susține inițiativa care prevede inchisoare pana la doi ani de zile pentru condamnații care refuza munca in folosul comunitații. Carmen Dan a precizat ca sunt sute de amenzi contravenționale care nu sunt platite, iar noul proiect ar veni sa corecteze aceasta situație.…