Salvini, afirmație jignitoare la adresa imigranților Ministrul de interne italian Matteo Salvini, liderul extremei drepte si omul forte al actualului guvern de la Roma, i-a asemuit pe imigrantii africani cu sclavii, in cadrul unei reuniuni joi la Viena, atragand o reactie furioasa a ministrului de externe luxemburghez Jean Asselborn, relateaza vineri Reuters. Salvini a facut aceste declaratii la o reuniune cu usile inchise in cadrul conferintei ministrilor europeni de interne privind securitatea si migratia gazduita de Austria, care detine in prezent presedintia Consiliului UE. La conferinta, care urmeaza sa se incheie vineri, participa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini, liderul extremei drepte si omul forte al actualului guvern de la Roma, i-a asemuit pe imigrantii africani cu sclavii, in cadrul unei reuniuni joi la Viena, atragand o reactie furioasa a ministrului de externe luxemburghez Jean Asselborn, relateaza vineri…

- Orice noi sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei in cazul Skripal trebuie adoptate de guvernele statelor membre, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit Reuters. Desi UE isi reinnoieste sanctiunile asupra Rusiei in legatura cu sprijinul Kremlinului pentru rebelii din Ucraina,…

- Italia va primi ajutor financiar din partea SUA, pentru a reusi sa se descurce cu datoria publica in 2019, scrie presa italiana, care anunta ca Donald Trump i-a oferit presedintelui Giuseppe Conte ajutorul, in timpul unei intrevederi recente de la Washington. Citand, fara a-i numi, trei oficiali…

- NATO a respins miercuri afirmatiile presedintelui Vladimir Putin, care sugera ca fortele aliantei din Europa de Est reprezinta o amenintare pentru Rusia, declarand ca acestea nu se compara cu desfasurarea de trupe militare ale Moscovei. "Actiunile NATO sunt defensive, proportionale si pe deplin…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa prezinte, in septembrie, propuneri in vederea unei consolidari a protectiei frontierelor externe ale UE - inca din 2020 - cu 10.000 de graniceri, intr-un context de inasprire a politicii migratiei in Europa, relateaza AFP, informeaza news.ro.”Am prevazut initial…

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este 'pregatita sa ia masuri pentru protejarea' granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…