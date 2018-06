Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al guvernului italian, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri dupa-amiaza pe Constitutie, in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, informeaza France Presse. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo…

- Guvernul Romaniei vrea sa suspende plata contributiilor pentru pensiile administrate privat - Pilonul II - in perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit unui proiect de lege publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, perioada mai – decembrie, scrie News.ro. Proiectul…

- Liderul formatiunii italiene antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, s-a declarat duminica dispus sa renunte la pretentia de a deveni premier, daca astfel va convinge partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, sa i se alature intr-o coalitie majoritara, mentinandu-si…

- Turcia se indeparteaza rapid de pe calea aderarii la Uniunea Europeana, a indicat marti comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, dupa publicarea celui mai critic raport de pana acum al Bruxellesului fata de alunecarea acestei tari spre autoritarism,…

- ArcelorMittal ar vinde 6 combinate, inclusiv Galati, pentru otelaria Ilva Foto:corporate.arcelormittal.com Grupul ArcelorMittal a confirmat, ieri, ca ar putea sa vânda combinatul siderurgic de la Galati pentru a cumpara otelaria Ilva din Italia, cea mai mare din Europa. Anuntul…

- Seful diplomatiei poloneze, Jacek Czaputowicz, a reiterat miercuri dreptul tarii sale de a-si reforma sistemul judiciar asa cum crede de cuviinta si a denuntat recurgerea de catre Uniunea Europeana la o procedura inedita care ar putea conduce la sanctiuni, relateaza AFP. Jacek Czaputowicz, care si-a…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…