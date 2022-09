Salvia, plantă medicinală sau drog? Poate parea de necrezut, dar o specie a salviei – planta despre care se spune ca vindeca bronsitele cronice, diabetul zaharat, varicele, dischineziile biliare, reumatismul, abcesele dentare, gingivitele, amigdalitele, ulceratiile pielii – este considerata drog, dand celor care o consuma o anumita beatitudine. Este vorba despre Salvia divinorum, care creste in Mexic si poate fi procurata si la noi in tara, fara probleme. Frunzele ei se consuma prin fumat si prin inhalare de vapori calzi si produc un adevarat efect halucinogen, fiind considerata de unii un ecstasy desavarsit. Tot plante cu un astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se spune in popor ca „cine are salvie in gradina lui nu are nevoie de doctor”. Intr-adevar, salvia este o planta medicinala cunoscuta inca din cele mai vechi timpuri pentru proprietatile sale terapeutice. Era considerata sacra, daruita oamenilor de catre zei. Numele ei provine din verbul latin „salvere”,…

- Exista plante de interior care nu numai ca decoreaza orice casa. Ele asigura un mediu mai confortabil și un aer mai curat. Ba chiar unele dintre aceste plante combat umiditatea excesiva – ceva cu care ne confruntam mai des in ultimul timp. Una dintre aceste plante-minune care ajuta la indepartarea…

- Cateva mii de credinciosi au venit, joi, la Targoviste, la sarbatorirea Sfantului Nifon, in pelerinaj la moastele sfantului. Slujba a fost tinuta la Catedrala Mitropolitana din Targoviste, iar credinciosii se pot inchina la moaste pana seara tarziu. „Biserica a randuit ca sfintii sa fie modele de urmat,…

- Pelinul este o planta ierboasa, ale carei parți vegetale supraterane, dar și uleiul acesteia sunt utilizate foarte des pentru diferite medicamente. Frunzele de pelin au o inalțime de pana la 20 de centimetri. Florile de pelin sunt de o culoare galben pal și foarte puternic mirositoare. Iata cum se consuma…

- Descinderile haiducești din ultima vreme ale inspectorilor de la Protecția Consumatorilor la anumite hoteluri din Capitala, dar și din țara, in special la cele care au capital romanesc, precum sancțiunea uriașa aplicata unei companii aviatice au avut ieri un final neașteptat. Cei doi pitbulli de la…

- Fermierul Viorel Matei, una dintre vocile cele mai importante din agricutura romaneasca din ultimele doua decenii, a murit, luni, dupa o grea suferința, cu cateva saptamani inainte sa implineasca varsta de 73 de ani. De loc din Cenad, județul Timiș, unde administra și o exploatație agricola importanta,…

- Imaginile uluitoare cu galaxii formate la scurt timp dupa Big Bang, transmise de telescopul James Webb, dezvaluie ''puterea extraordinara'' a lui Dumnezeu si ''dragostea Lui pentru frumos'', conform unui comunicat dat publicitatii joi de Observatorul Astronomic al Vaticanului, informeaza AFP. …

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca nu recomanda micilor fermieri rationalizarea apei, argumentand ca „cu hrana nu-i de joaca”. Intrebat, la finalul Comitetului Politic National al PSD, daca le va recomanda micilor fermieri sa foloseasca apa cu mai multa atentie,…