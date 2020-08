Deși are doar 30 de ani, doctorul Razvan Buga, medic rezident neurochirurg in Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu” Iași a reușit sa salveze sute de vieți. Pasiunea pentru acest domeniu al medicinei a pornit inca din timpul facultații. Acum, Razvan face parte din echipa de neurochirurgi ai unitații pentru ca a dat dovada de mult profesionalism și implicare in tratarea pacienților. Cei cinci ani de rezidențiat inseamna foarte multa munca, foarte multe ore lipsite de acasa, foarte multe garzi, foarte multe ore de sala. Și trebuie sa inveți in permanenta de la toata lumea. Iar aici foarte…