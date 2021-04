„Salvează o şcoală”, proiect de reconversie a şcolilor închise şi abandonate USR – PLUS a lansat joi proiectul „Salveaza o scoala”, prin care spera sa le transforme in sedii de servicii sociale. Conform Alianței, doar in ultimii patru ani au fost inchise 1.110 scoli, 90% dintre ele in mediul rural, in timp ce Romania are 328 de comune fara medic de familie si fara dispensar. Cladirile si terenurile vechilor scoli inchise au fost abandonate si se degradeaza, in timp ce in multe dintre aceste localitati nu exista spatii amenajate pentru centre medicale, dispensare, farmacii, locuinte sociale sau centre after-school pentru copii. „Plecand de la aceste premise, USR PLUS lanseaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

