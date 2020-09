Stiri pe aceeasi tema

- „Eu, in 15 ani, n-am avut nicio zi de vacanța. Ce ne cumparam noi sunt singurele bucurii pe care ni le putem face. Am stat acum doua luni la Dubai cu pandemia, dar Laurențiu a muncit. Eu cu el n-am mers in vacanța niciodata! Toți iși planifica concedii, noi n-avem niciodata. E foarte rau”, a explicat…

- Alex Filip, 41 de ani, pilot in cursele de ralliuri, a avut parte de un accident in trafic in timp ce se deplasa cu bicicleta. El a fost șicanat șoferul unei mașini care, in cele din urma, l-a lovit și l-a proiectat in alt autoturism. Participant in acest an la un raliu din Italia, Alex Filip susține…

- A murit Ben Cross. Boala indragistului actor din Star Trek s-a agravat in ultima saptamana. Mesajul familiei dupa trecerea sa in neființa. Ben Cross, actor din Star Trek, a murit la 72 de ani A murit Ben Cross (72 de ani), un actor care a jucat in filmul ”Chariots of Fire”, caștigator al premiului Oscar,…

- Florin Tanasescu Primesc un SMS de la Claudia Cardinale. Imi spune sa ne intalnim si sa fumam in tihna o tigara, sa bem o cafea. „Unde ?” a fost intrebarea mea. Un Vagabond ma sfatuieste sa-i spun la Apostolache. „Mai scrii si tu ceva despre vremurile alea in care veneam pe la voi si nu era curent…

- Digi24, alaturi de Societatea Naționala de Crucea Roșie din Romania și A10 by Artmark, lanseaza campania caritabila „Frumusețea salveaza lumea”. Scopul acestui demers este susținerea programelor de alimentație sanatoasa și de educație ale Crucii Roșii. Pe 2 iulie, la Licitația de Arta Postbelica și…

- Lidia Buble și Razvan Simion și-au spus adio in urma cu doua saptamani! Artista și prezentatorul TV s-au desparțit, iar vestea a fost confirmata de catre Razvan pe contul personal. Acum, blondina il vrea inapoi pe fostul iubit? Mesajul artistei a șocat pe toata lumea!

- Inițial, un reprezentant al OMS a spus ca pacienții asimptomatici transmit doar in cazuri foarte rare virusul COVID-19, ulterior, Organizatia Mondiala a Sanatatii s-a razgandit si a spus ca totul a fost o neintelegere si ca rata pacienților fara simptome capabili sa impraștie virusul variaza intre…