- Momente impresionante au avut loc sambata dupa amiaza in Regatul Unit. Militarii britanici au tras salve de tun, atat pe uscat cat și pe mare in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, decedat vineri la 99 de ani la castelul Windsor. Trupele regale de artilerie din Londra, Edinburgh,…

- Palatul Buckingham a declarat ca prințul Philip, in varsta de 99 de ani, a fost internat la un spital din Londra dupa ce s-a simțit rau. Palatul spune ca soțul reginei Elisabeta a II-a a fost internat la spitalul regele Edward al VII-lea in seara zilei de marți, 16 februarie 2021. Fii la curent…

- Printul Philip, in varsta de 99 ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a petrecut cea de-a saptea noapte in spital dupa ce a fost internat saptamana trecuta ca masura de precautie, informeaza Reuters marti. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat saptamana trecuta, marti seara, la…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a felicitat pe printul Harry si pe sotia sa, Meghan, la aflarea vestii ca ducele si ducesa de Sussex asteapta al doilea copil, relateaza dpa si Reuters, noteaza Agerpres. "Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, printul de Wales si intreaga…