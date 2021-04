Stiri pe aceeasi tema

- Salve de tun vor fi trase sambata in Marea Britanie, in Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE.

- Un trib din statul insular indepartat Vanuatu care l-a considerat un zeu pe printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va organiza un ritual de jelire si dansuri ceremoniale pentru a marca decesul acestuia, a declarat un expert citat sambata de DPA/PA Media. Ducele de Edinburgh…

- Focuri de arma si salve de tun se vor auzi la pranz in orase din Marea Britanie, Gibraltar si pe mare, in onoarea printului Philip, anunta BBC potrivit Agerpres. Acestea marcheaza in mod traditional evenimente semnificative si au fost folosite la moartea reginei Victoria si a lui Winston Churchill.…

- Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au adus un omagiu printului Philip, care a incetat din viata vineri, pe site-ul organizatiei lor Archewell, in timp ce speculatiile curg in privinta participarii cuplului la inmormantarea din Marea Britanie, transmite AFP. Pe un fundal intunecat, un singur mesaj…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a ținut un discurs televizat dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Ducele de Edinburgh, prințul Philip, a incetat din viața, la 99 de ani , vineri, 9 aprilie. ”Plangem azi cu Majestatea Sa Regina”, a spus Boris Johnson. „Prințul Philip a caștigat afecțiunea generațiilor…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat marti, la o luna dupa ce a fost spitalizat la Londra pentru tratarea unei infectii si dupa ce a suportat cu succes o interventie chirurgicala cardiaca, relateaza AFP si Reuters. Ducele…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost supus cu succes unei proceduri medicale pentru tratarea unei afectiuni cardiace preexistente, a informat joi Palatul Buckingham, transmit AFP și BBC, potrivit Agerpres.„Ducele de Edinburgh a suferit ieri (miercuri)…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…