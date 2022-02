Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland agita apele la Borussia Dortmund. El acuza ca nu se poate concentra la fotbal fiindca șefii clubului ii cer sa ia mai repede o decizie in privința viitorului sau. Norvegianul Haaland are o clauza de 75 de milioane de euro in contract și e dorit de Real Madrid, Barcelona și Man. United.…

- Bayern Munchen este singurul club castigator al campionatului national din cele mai importante opt ligi europene care a inregistrat profit in sezonul 2020/2021, afectat profund de pandemia de coronavirus. Acesta a fost rezultatul unui studiu al companiei de audit KPMG, informeaza Agerpres . Campioana…

- Anul 2021 a fost unul profitabil pentru oamenii de afaceri din Romania. Daca anul trecut Forbes Romania aduna pe lisa 32 de persoane cu o avere neta de peste 500 de milioane de lei, anul acesta inregistreaza șapte prezențe noi sau mai puțin noi. Romania numara 18 miliardari in lei, in 2021, cu 7 mai…

- Top 10 cei mai bogati romani din 2021: Pe ce loc se claseaza frații „Dedeman” și „Regina Sprancenelor”, Anastasia Soare Top 10 cei mai bogati romani din 2021: Pe ce loc se claseaza frații „Dedeman” și „Regina Sprancenelor”, Anastasia Soare Averile unora dintre cei mai bogati romani au crescut si in…

- Ion Tiriac se mentine pe locul trei in topul celor mai bogati romani, cu o avere de 7.2 miliarde de lei. Fostul sportiv a inregistrat in pandemie o sporire considerabila a averii, informeaza Forbes. Astfel, in 2020 Ion Tiriac avea o avere estimata la 6 miliarde de lei, conform sursei citate. La un an…

- Zinedine Zidane, 49 de ani, l-ar putea inlocui la PSG pe Mauricio Pochettino, tot 49 de ani, care duce dorul Premier League și ar accepta o oferta de la Man. United. Pentru cineva nascut la Marseille, PSG e intruchiparea raului, mai ales in ultimii zece ani, de cand Parisul a intrat sub stapanirea Qatarului.…

- Solskjaer va fi probabil destituit de Man. United. Clubul așteapta intai sa gaseasca inlocuitor. Ultimele șase etape au fost infioratoare la Manchester. In afara excepției "White Hart Lane", cu 3-0 in fața lui Tottenham, celelalte rezultate sunt teribile: - 0-1 cu Aston Villa (a) - 1-1 cu Everton (a) -…