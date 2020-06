Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a povestit ca pompierul fotografiat cu un bebelus in brate, la inundatiile din Rodna, judetul Bistrita-Nasaud, iesise dintr-o tura de 24 de ore cand a fost rechemat la serviciu. Viitura era extrem puternica si mai multe persoane erau in pericol iminent.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a povestit ca pompierul fotografiat cu un bebelus in brate, la inundatiile din Rodna, judetul Bistrita-Nasaud, iesise dintr-o tura de 24 de ore cand a fost rechemat la serviciu. Viitura era extrem puternica si mai multe persoane erau in pericol iminent. Pompierul,…

- Fenomenele hidrometeorologice din noaptea de 23 spre 24 iunie au produs pagube in mai multe localitati din judetul Bistrita-Nasaud, afectand peste 100 de gospodarii, mai multe drumuri publice si poduri, iar in comuna Rodna peste 20 de persoane, marea majoritate copii, au fost evacuate si si-au petrecut…

- Mulți copii au fost rasfațați pe 1 iunie. Unii au primit dulciuri, alții mașinuțe sau papuși, iar alții poate jocuri electronice. Insa soarta unor copii sarmani sta uneori in mainile noastre.

- Mai mulți copii au fost declarați pozitiv in Argeș de la inceputul pandemiei și pana acum. Este vorba despre cateva zeci, internați la Secția Boli Infecțioase a SJU Argeș. Tot acolo se afla in tratament intreaga familie a unui cadru medical. Adica mama, tata și cei doi copii. In hotararea CJSU din data…

- Un numar de 19 cazuri de coronavirus au fost identificate la Buzau, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat in Barbulesti, judetul Ialomita.

- O familie cu copii ne semnaleaza faptul ca in noiembrie 2019 au primit o camera la blocul de locuințe sociale al Primariei Carei de la angajatul Maidan Nicolae iar acum stau in strada de frica cuțitarilor de la etajul3. Așa a declarat familia din imagine care a investit in repararea apartamentului…

- O familie cu 8 copii, din județul Salaj, au fost vizitata, vineri, 17 aprilie a.c., de polițiștii de proximitate, din cadrul Poliției Municipiului Zalau. Sprijiniți de Crucea Roșie Salaj, polițiștii s-au deplasat la locuința acestora și le-au dus alimente, haine și jucarii. La plecare, polițiștii le-au…