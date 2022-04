Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Chiril, conducatorul Bisericii Ortodoxe ruse, a carui sustinere a "operatiunii militare speciale" a lui Vladimir Putin in Ucraina i-a consternat pe multi crestini, anunta sambata ca spera ca razboiul rus in Ucraina sa se termine rapid, insa fara sa-l condamne, relateaza AFP. Patriarhul Kiril…

- Rusia a cerut ultimelor forte armate ucrainene din orasul-port asediat si bombardat intens Mariupol sa se predea in cateva ore, pentru a-si salva vietile. Moscova a comunicat ca a eliminat rezistenta din intregul oras, cu exceptia unei fabrici de otel de mari dimensiuni. Ministerul rus al Apararii a…

- „Amenințarea de adopție ilegala a copiilor ucraineni de catre cetațeni ruși, fara a urma toate procedurile necesare prevazute de legislația ucraineana, este evidenta”, se arata in declarație.„Prin incalcarea dreptului umanitar internațional și a standardelor de baza ale umanitații, Rusia este implicata…

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, a anuntat, intr-o postare pe Telegram, ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul Mariupol, asediat de fortele ruse, si le-a cerut capitularea militarilor ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea…

- Vladimir Putin este un criminal de razboi, spune primarul din Mariupol, unul dintre orasele ucrainene distruse in totalitate de armata rusa. Rușii au folosit si atacurile aeriene ca sa bombardeze depozitele de alimente.

- In cea de-a 37-a zi de razboi, trupele ruse par sa se regrupeze in vederea unor noi atacuri. Liderii UE si cei ai Chinei se vor intalni vineri pentru un prim summit in ultimii doi ani, iar Putin cere plata gazului in ruble, solicitare respinsa de Germania si Franta, prima dintre ele amenintand cu nationalizarea…

- Teritoriul separatist Lugansk, a carui independenta a fost recunoscuta de Moscova, ar putea organiza in curand un referendum asupra aderarii la Rusia, a declarat duminica liderul acestui teritoriu, Leonid Pasecinik, informeaza AFP si Reuters. „Cred ca intr-un viitor apropiat, un referendum va avea loc…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei sustinute de Moscova - un pas care ar putea creste dramatic riscul unui razboi la scara larga cu Kievul, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…