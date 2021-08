Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii care au luptat cu focul din Grecia s-au intors azi in Romania. Incendiile au fost aduse sub control, iar astfel romanii se intorc in tara cu doua zile mai devreme. Dupa opt zile de participare la actiunile de stingere a focului din Grecia, pompierii revin in tara. Eforturile lor au fost apreciate…

- Pompierii romani care au intervenit pentru stingerea incendiilor din Grecia revin luni, 16 august, in țara. Contingentul de 108 salvatori romani și colegiilor din Republica Moldova, vor fi primiți intr-un cadru festiv pe Platoul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpani,…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…

- Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite și 25% dintre cuplurile casatorite s-au confruntat cu cel puțin un episod de infidelitate. Acelasi studiu spune ca 20% dintre barbați cauta o relație extraconjugala, in timp ce procentul…

- Șapte spitale din Romania au primit roboți pentru a dezinfecta camerele pacienților și a opri raspandirea infecției cu coronavirus. Robotii sunt donați de Comisia Europeana și pot fi folosiți cu ajutorul unei aplicații mobile. In spitale București, Constanța și Oradea au ajuns 7 roboți care dezinfecteaza…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in luna aprilie, de 169.690, in scadere cu 2.467 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.875), Bacau…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din sapte judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi. Conform…