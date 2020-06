Salvatorii montani din Maramureș și Satu Mare, implicați într-o acțiune comună de căutare Salvamontiștii Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș și ai Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare au efectuat o ampla intervenție de cautare la finalul saptamanii trecute. Apelul de urgența venit sambata, 6 iunie, in jurul orei 23:30, anunța ca o persoana de sex feminin, in varsta de 78 de ani, cu istoric in ceea ce privește problemele medicale, a disparut in dupa-amiaza zilei, intr-o zona cu acces dificil, in apropierea satului Crucișor din județul Satu Mare. In acțiunea de cautare au fost implicate peste 40 de persoane, alaturi de salvatorii montani din cele doua județe aflandu-se… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

