Salvatorii ISU Dobrogea continua cautarile minorului disparut la Pecineaga

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Mangalia.Din primele informatii, salvatorii au intervenit pentru deblocarea unei usi de apartament.Interventia a avut loc pe strada Plopilor din localitate.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari pentru lichidarea unui incendiu. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la cosul de fum al unei case. Interventia salvatorilor de la ISU…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia pentru salvarea unui animal.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un caine care a cazut intr o hazna de trei metri adancime, pe strada Calarasi din municipiu.Sursa…

- In urma cu cateva momente, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta, pe strada Albastrelelor.Din primele informatii, este vorba despre o deblocare de usa. ...

- In mai putin de zece minute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa salveze doua animale din Costinesti, respectiv Constanta.Prima interventie a avut loc pe strada Castanilor din Costinesti, acolo unde, un caine a cazut intr o fantana.Cea de a doua interventie s a desfasurat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona CET a municipiului Constanta.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre salvarea unei pisici cazute in canalizarea de pe bulevardul Aurel Vlaicu. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in Cernavoda. Din primele informatii, este vorba despre o amenintare cu incendierea, pe strada Seimeni.Revenim cu detalii. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu. Din primele informatii, salvatorii au intervenit pentru deblocarea unei usi. ...