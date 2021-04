Salvatorii, în alertă! Incendiu într-un bloc din Ploiești! – VIDEO Pompierii prahoveni au fost alertați și au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a cuprins, luni dimineața, balconul unui apartament din Ploiești. Din primele imagini surprinse la fața locului se poate vedea ca balconul locuinței situate la etajul patru – ultimul – al unui bloc din Ploiești a fost invaluit […] The post Salvatorii, in alerta! Incendiu intr-un bloc din Ploiești! - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

