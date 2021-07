Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri la un utilaj dintr-o hala de reciclare situata in Popești Leordeni. Din primele informații, sunt zece persoane ranite. Sase oameni au arsuri, dintre care cinci sunt intubate. Alte patru persoane prezinta probleme respiratorii, in urma expunerii la fum, informeaza Digi24…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pe parcursul zilei de ieri de catre oameni pentru a pompa apa din gospodarii, in urma precipitațiilor abundente. Pompierii au intervenit cu tehnica specializata și motopompe in localitați din raioanele Basarabeasca, Ialoveni,…

- Eveniment, Video Grav accident rutier la Draganești Vlașca/ Cinci persoane au murit, alte trei au fost ranite iulie 5, 2021 06:54 Cinci persoane au murit, iar alte alte trei au fost ranite, in urma grav accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe DN6, raza localitații Draganești…

- Doua autospeciale, un echipaj SMURD și trei SAJ au intervenit în aceasta dimineața pentru a gestiona urmarile unui accident rutier produs în jurul orei 04.40, între localitațile Viișoara și Triteni Colonie. Pompierii au…

- Salvatorii constanțeni au intrat in alerta, marți dimineața, pe 29 iunie, dupa ce au fost anunțați despre un incident ce a avut loc la Șantierul Naval Midia. Intervenția la fața locului a urmat apelarii, de catre mai mulți angajați ai șantierului, a numarului unic de urgența 112, oamenii anunțand ca…

- Pompierii din Vrancea au intervenit, vineri seara, pentru salvarea unor persoane izolate intr-o zona forestiera a comunei Nereju. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, s-a intervenit cu patru echipaje si o autospeciala de interventie, o ambulanta SMURD, doua barci pneumatice,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:40, in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un microbuz s-a rasturnat pe E60. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Accident ingrozitor cu cinci morți, in localitatea Nistorești, județul Prahova, acolo unde cinci barbați au murit, iar alte doua persoane au avut nevoia de intervenția rapida a medicilor. Circulația a fost restricționata Un accident devastator a avut loc in aceasta dimineața in județul Prahova, pe DN1,…