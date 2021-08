Stiri pe aceeasi tema

- Sa da alarma vineri dimineața la Drobeta Turnu-severin dupa ce o explozie puternica a avut loc intr-un apartament de la marginea orașului. Din cauza unei butelii doua persoane au fost ranite, un tanar ajungand la spital cu arsuri grave pe corp.

- Alerta uriașa la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din București, acolo unde a avut loc o puternica explozie cu victime. Din pacate, un barbat care se afla in zona a suferit arsuri pe 25% din suprafața corpului, fiind transportat de urgența la Spitalul Floreasca. Cum a avut loc tragedia…

- O casa de locuit din comuna Bilca a luat foc in noaptea de duminica spre luni. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus impreuna cu pompierii Detașamentului Radauți. In urma incendiului, o persoana a suferit arsuri, fiind preluata de echipajul SMURD și…

- Pompierii mehedințeni au intervenit, astazi, pentru acordarea primului-ajutor medical victimelor unui incendiu izbucnit la vegetație uscata, pe raza localitații Ilovița, dar și pentru stingerea flacarilor. La locul evenimentului, au fost mobilizate de urgența doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului…

- Inceput de zi cu emoții pentru locatarii unui bloc din București, dupa ce intr-un apartament a izbucnit un incendiu. Zeci de oameni au fost evacuați, doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii au intrat in alerta, dupa ce au fost anunțați, sambata dimineața, despre producerea unui incendiu,…

- Victimele, o femeie de 60 ani si un barbat de 41 ani, au arsuri la maini si la fata. O a treia persoana, un barbat de 61 ani, a suferit un atac de panica, acesta fiind cunoscut cu hipertensiune arteriala."Incendiul se manifesta generalizat la locuinta. Pompierii au reusit sa scoata din locuinta 3 butelii…

- Pompierii actioneaza in zona ghiolului din Sibioara, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona ghiolului din Sibioara.Din primele informatii este vorba despre o persoana inecata. La locul evenimentului au fost…

- Pompierii prahoveni intervin, la aceasta ora, in localitatea Tariceni, unde o butelie pe gaz a explodat in gospodaria unei familii. In urma deflagratiei, un tanar de 20 de ani a suferit arsuri pe 35% din suprafata corpului. Redam comunicatul ISU Prahova: "Explozie neurmata…