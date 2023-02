Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii moldoveni plecați in misiunea internaționala din Turcia continua sa intervina in cea mai afectata regiune de seism, provincia Hatay. Echipa USAR Moldova a reușit de la inceputul misiunii sa salveze un copil in varsta de 3 ani, prins in ruinele unui bloc de locuit afectat puternic de cutremur.

- In dimineața zilei de 09 februarie, catre ora 05:30 echipa de salvatori a Republicii Moldova specializata in cautare-salvare urbana a ajuns in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, din provincia Hatay la hotar cu Siria. Odata ajunși la fața locului, responsabilii au fost convocați in ședința,…

- 55 de salvatori, 12 masini si 2 caini din Republica Moldova se alatura, incepand din noaptea de miercuri spre joi, eforturilor de salvare din regiunea turca Hatay, una dintre cele mai afectate zone. Salvatorii moldoveni vor actiona in aceeasi arie unde isi desfasoara deja activitatea salvatorii romani,…

