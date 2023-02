Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii care lucrau la lumina lanternei l-au scos pe Tariq Haidar, un baiețel in varsta de trei ani, de sub daramaturi, la aproximativ 42 de ore dupa ce cutremurul devastator de luni a distrus casa familiei sale din orașul sirian Jandaris, relateaza agenția de presa Reuters , intr-un reportaj devastator…

- Salvatorii au continuat sa scoata victime in viața de sub daramaturi și in Siria, lovita de cutremure. Insa problemele par a fi mai mari decat in Turcia. In cursa contra cronometru pentru gasirea supravietuitorilor, salvatorii din nord-vestul Siriei care se confrunta cu lipsa echipamentelor lanseaza…

- Salvatorii din Turcia lupta cu ruinele și timpul care curge in defavoarea supraviețuitorilor. Fiecare viața salvata reprezinta un efort uriaș, fizic și emoțional. O filmare raspandita rapid in mediul virtual arata modul in care salvatorii din Turcia salveaza vieți. Dupa ce se curața și se stabilizeaza…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a aparat miercuri, 8 februarie, raspunsul guvernului sau la cele doua cutremure catastrofale care au zguduit țara la inceputul saptamanii, afirmand ca a fost imposibil sa se pregateasca pentru amploarea dezastrului, relateaza BBC.Criticii au acuzat ca raspunsul…

- 55 de salvatori, 12 masini si 2 caini din Republica Moldova se alatura, incepand din noaptea de miercuri spre joi, eforturilor de salvare din regiunea turca Hatay, una dintre cele mai afectate zone. Salvatorii moldoveni vor actiona in aceeasi arie unde isi desfasoara deja activitatea salvatorii romani,…

- Salvatorii cauta in continuare supravietuitori a doua zi dupa seismul puternic de 7,8 grade, urmat de peste 180 de replici, al caror bilant in continua crestere depaseste acum 5.000 de morti in Turcia si Siria. Echipele de cautare-salvare venite din toata lumea se afla intr-o adevarata cursa contracronometru,…

- Detinutii s-au rasculat luni intr-o inchisoare din nord-vestul Siriei, in urma unui cutremur mortal, cel putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul unitatii. Inchisoarea politiei militare din…

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului, relateaza digi24.ro .