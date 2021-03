Salvatorii care au readus un om la viață Un prahovean in varsta de 60 de ani a suferit arsuri grave, luni seara, dupa ce un incendiu i-a cuprins locuința sa din Breaza. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta intr-un dormitor, pe o suprafața de aproximativ 12 mp cuprinzand obiectele de mobilier și mai multe textile. Salvatorii au scos din flacari un [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 martie, la Breaza, intr-o locuința de pe Strada Republcii, a izbucnit un incendiu, focul manifestandu-se deschis in dormitor, unde ardeau obiecte de mobilier și textile. La sosirea pompierilor, in dormitorul care ardea a fost gasit un barbat in varsta de 60 de ani, in stop cardio-respirator,…

- Salvatorii au lansat o campanie inedita pentru a preveni cazurile de prabusire subt gheata bazinelor acvatice. Astfel, deasupra iazurilor vor fi lansate drone, ce vor atentiona pescarii, dar si alte persoane care se aventureaza sa iasa pe gheata.

- Canalul Morii va fi readus la viața pe strada Barițiu din fonduri europene, in cadrul unei investiții de 4 milioane de euro, care va include, la pachet, și amenajarea Parcului Ion Luca Caragiale și a strazii O. Petrovici.Depunerea ofertelor la licitația organizata de Primaria Cluj-Napoca se va face…

- Un an jumate, un designer care nu spune „nu” provocarilor si 35.000 euro – de toate trei au fost nevoie pentru ca un apartament abandonat din centrul Bucurestiului sa-si recapete stralucirea.

- CARANSEBEȘ – Un barbat de 45 de ani din Caransebeș și-a pierdut viața aseara, in jurul orei 19.35, in urma unui accident rutier produs pe DN 6, la Caransebeș, in zona sensului giratoriu spre Jupa! Un Alfa Romeo in care se afla doar conducatorul auto s-a rasturnat in afara parții carosabile a drumului…

- Doi prieteni au ieșit la o cafea. Unul dintre ei s-a inecat, schimbandu-și rapid culoarea pielii. Norocul a fost ca prietenul sau, Liviu, pompier de meserie, a știut ce sa faca și cum sa acționeze. Astfel, chiar și intr-o zi libera, la o cafea, salvatorii raman salvatori. S-a intamplat ieri, in Sanmihaiu…

- Un pui de elefant care a fost lovit de o motocicleta in timp ce traversa un drum din Thailanda a fost salvat de la moarte de un angajat al serviciilor de urgente medicale, aflat in afara programului de serviciu. Imagini cu momentul emotionant a facut inconjurul lumii.

- Un pui de elefant lovit de motocicleta a fost salvat in Tailanda de un paramedic care trecerea prin zona și care i-a facut pahidermului masaj cardiac. Puiul de elefant a fost readus la viața și redat turmei sale dupa cateva un control medical. Motociclistul a scapat și el cu cateva rani minore, relateaza…