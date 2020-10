Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in varsta de 37 de ani, a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, in urma unei explozii. Potrivit IGSU, deflagrația s-a produs dupa ce aceasta a decis sa conecteze cazanul, care pe parcursul sezonului cald nu a fost folosit.

- O femeie in varsta de 82 de ani a murit dupa ce casa in care locuia a luat foc. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in comuna Radauți Prut, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Botoșani, incendiul a fost observat și anunțat cu intarziere. Alarma s-a dat puțin dupa ora 01.00,…

- O femeie de 67 ani din comuna Strunga a cazut in fantana duminica seara. Cei de la ISU Iasi au reusit sa o salveze. Femeia era constienta, striga dupa ajutor. Salvatorii au intervenit cu o autospeciala cu apa si spumat trimisa de la Targu Frumos. Femeia a fost preluata de o ambulanta de la SAJ cu medic.

- Doua evenimente rutiere au avut loc in aceasta dupa-amiaza, in mai puțin de o ora, posibil și din cauza condițiilor de trafic, mai exact, a carosabilului umed, in urma ploii torențiale de astazi. In jurul orei 17.45, pe drumul european E 85, la ieșirea din localitatea Urechești spre Focșani (zona piața),…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1: O femeie de 61 de ani, din județul Alba transportata la spital, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului Un accident rutier in care a fost implicat un șofer din județul Alba a avut loc miercuri dimineața, la ieșirea din Miercurea Sibiului spre…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Aiud a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare dupa ce a violat o femeie in varsta de 91 de ani. Dupa viol, acesta a incercat sa isi sugrume victima. Batrana a murit la spital.

- O femeie, de 52 de ani, din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, s-ar fi autoincendiat, azi-noapte. Ea a ajuns la spital cu arsuri pe 80% din suprafața corpului, scrie digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi autoincendiat, in timp ce…

- Doua femei au tras o sperietura sora cu moartea in timp ce in fața lor a cazut o creanga imensa. Incidentul s-a intamplat in aceasta seara pe strada Nikolai Zelinski din sectorul Botanica al Capitalei. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.