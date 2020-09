Salvatorii australieni, constrânşi să eutanasieze unele dintre balenele-pilot care au eşuat într-un golf din Tasmania Salvatorii australieni au trebuit sa ia joi decizia de a eutanasia unele dintre balenele-pilot care au supravietuit dupa ce au esuat intr-un golf din Tasmania, in contextul in care alte 380 de exemplare din aceeasi specie au murit deja in ultimele zile in acea zona, informeaza AFP.



Cursa contra cronometru, inceputa in urma cu patru zile, cand sute de balene-pilot au fost gasite esuate pe bancuri de nisip dintr-un golf aflat pe coasta vestica a insulei Tasmania, a permis salvarea a 88 de exemplare.



Bilantul ar putea sa se agraveze si mai mult, intrucat sansele de supravietuire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

