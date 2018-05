Salvatorii au abandonat cautarile pentru gasirea alpinistului bulgar Boian Petrov, disparut la inceputul lui mai in timpul unei ascensiuni solitare pe unul dintre cele mai inalte varfuri de pe planeta, Shisha Pangma, in masivul Himalaya, a anuntat miercuri echipa sa in Bulgaria, relateaza AFP. Alpinistul de 45 de ani era reputat atat pentru ascensiunile sale, cat si pentru incercarile prin care a trecut. Vindecat de cancer, Petrov era diabetic, dependent de insulina, si a supravietuit unei come in urma cu doi ani, dupa ce a fost lovit de o masina in Bulgaria, in timp ce studia flora locala. Boian…