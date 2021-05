Salvatorii animalelor L-a lovit cu toporul direct in spate, i-a spintecat carnea si a ajuns pana la coloana. Este un caine de pripas care in cautare de hrana a intrat in curtea unui gospodar din comuna Cosoveni. Omul nu i-a aruncat o bucata de paine, nu l-a speriat, a folosit toporul ca sa fie sigur de urmari. Animalul a supravietuit cu ajutorul „salvatorilor de animale”, adica iubitorii de animale si Politia animalelor. Asa suna povestea unuia dintre animalele pentru care au intervenit politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor- IPJ Dolj. Este doar una dintre multele povesti urate care ajung pe masa politistilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

