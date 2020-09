Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile au fost montate noile scaune stomatologice la Școala Gimnaziala ,,Miron Costin”, Școala Gimnaziala ,,Dr. Alexandru Șafran” și Colegiul ,,Henri Coanda” iar in urmatoarea perioada va fi amenajat un cabinet stomatologic nou, de la zero, la Colegiul Economic ,,Ion Ghica”. “Finalizam, astfel,…

- Vineri seara. Ora 20.00. Amfiteatrul Insulei de Agrement. A batut gongul. De trei ori. Gongul de teatrul. Gongul unui nou inceput. Dupa patru luni de pauza, actorii Teatrului Municipal „Bacovia” au venit din nou, cu emoții, cu foarte mari emoții, in fața publicului lor drag. A unui public dorit de spectacol,…

- Veterinarii bacauani anunța identificarea unui caz de Pesta Porcina Africana la un mistreț vanat in localitatea Dieneț, pe raza fondului de vanatoare nr. 34 Pancești, zona unde mai fusesera confirmate anterior alte 4 cazuri. In total, la nivelul județului, sunt active cinci focare de pesta porcina africana…

- Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, in parteneriat cu SC AEROSTAR SA BACAU, a implementat invațamantul profesional dual pentru absolvenții de clasa a VIII-a. De ce sa alegi invațamantul profesional dual? Pentru ca direct de pe bancile școlii ai un loc de munca asigurat. „Acest tip de invațamant are…

- 8 note de 10 la Limba și literatura romana, 7 note de 10 la Matematica și 2 medii de 10 in Evaluarea Naționala din acest an. Sunt rezulatele de excepție ale Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” din Bacau. O instituție care se menține, an de an, in topul invațamantului bacauan. O școala de zece, cu elevi…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a anunțat reținerea bacauanilor acuzați ca au constituit un grup infracțional organizat care acționa pe teritoriul Suediei. Aceștia mai sunt acuzați și de infracțiunile de furt calificat in forma instigarii, fals material in inscrisuri oficiale și tainuire. Potrivit…

- * Pe peretele unei biblioteci peste cațiva ani: “Citește, inca nu este ilegal!” * Dionisie e la supermarket. – Domnule, trebuie sa va luam temperatura. – Nu v-o dau! – Dar e obligatoriu, este ordonanța pentru asta. – Nu va dau temperatura. – O sa chem Poliția, trebuie sa va luam temperatura!… – Ba,…

- In judetul Bacau, continua sa se actioneze pentru evacuarea apei precum si pentru realimentarea cu energie electrica a consumatorilor in zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice din ultimele zile. In comuna Orbeni, au fost 628 de consumatori nealimentați cu energie electrica in cursul zilei…