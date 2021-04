Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca Diana Sosoaca a fost amendata de mai multe ori pentru nerspectarea regulilor la protestele la care a fost prezenta, precizand ca se abtine cu greu sa comenteze comportamentul unor parlamentari care aleg deliberat sa incalce legea, relateaza News.ro…

- Azi ajunge in Romania cea mai mare tranșa de vaccinuri Pfizer: peste 500.000 de doze. Acestea vor fi livrate pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa. Procesul de…

- Lockdown doar in weekend – este o varianta analizata de autoritați pentru București, unde infectarile cu SARS CoV-2 cresc zilnic. Ieri au fost raportate peste 1.400 de cazuri noi. Autoritațile sunt ingrijorate, dar nimeni nu-și dorește o perioada de carantina, in care sa stam inchiși in casa, a explicat…

- Doua manifestatii de protest au avut loc sambata dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Victoriei si Piata Universitatii, oamenii exprimandu-si nemultumirea fata de masurile de restrictie introduse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Proteste au avut loc și la Cluj Napoca, cu participarea…

- Amenda pentru organizatorul protestului impotriva legii vaccinului 'Spunem NU Vaccinarii fortate', protest organizat de Alianta Parintilor impreuna cu Asociatiile Pro Consumatori, Medici pentru Consimtamant Informat, Neam Unit si Pro Decizii Informate, in Parcul Izvor din fata Palatului Parlamentului,…

- In sectoarele 5 și 6 din București au fost conficate primele mașini care transportau ilegal deșeuri. Cei doi primari spun fiecare ca el a fost primul. „Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate. De obicei, firmele…

- Noua tulpina din Marea Britanie a virusului SARS-COV-2 face ca tot mai multe state sa nu accepte cetațeni britanici pe teritoriul lor. Astfel, meciul Leipzig – Liverpoll se va juca pe arena din Budapesta, pentru ca autoritațile germane nu au acordat drept de intrate in țara Campioanei Europei. Aceeași…

- „Burgerii, noile tigai”, asta spune Ionuț Bodonea in matinalul Virgin Radio Romania. Tinerii din București au stat ieri ore in șir, pe un trotuar din Piața Romana, pentru a prinde un burger gratuit. Pentru ca imbulzeala era foarte mare, iar masurile de protecție nu puteau fi in vreun fel respectate,…