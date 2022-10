In toiul operațiunilor de salvare pentru stingerea unui incendiu izbcnit la mansarda unei cladiri de apartamente din Stuttgart, capitala landului german Baden-Wurttemberg, pompierii au primit „o cerere neobișnuita”, relateaza Bild . Un rezident evacuat i-a spus ofițerului responsabil al acțiunilor de salvare ca se casatorește a doua zi și ca are nevoie de costumul lui, care se afla inca in cladire! „Toate cele necesare pentru ziua juramantului, inclusiv costumul, au fost salvate din cladire”, a transmis,ulteior, Departamentul de Pompieri. Așadar, nimic nu sta in calea casatoriei, iar pompierii…